Жилой дом загорелся под вечер в Белове

Накануне 18 июля в частном жилом доме на улице 1-я Нагорная в Беловском городском округе разгорелся пожар. Очевидцы сообщили о ЧП пожарным в 19:37 по местному времени. Тогда же на указанный адрес были отправлены 12 человек и четыре автоцистерны. К их прибытию строение горело открытым пламенем.

– В результате обгорело деревянная обрешетка крыши, стены дома внутри и снаружи по всей площади,– уточнили AVOKADO в ГУ МЧС по Кузбассу.

Общая площадь возгорания достигла 72 "квадрата". Предварительно, огонь возник из-за неосторожности. Специалисты завершили все работы в 19:59. Никто не пострадал.