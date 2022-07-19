Жилой дом загорелся под вечер в Белове

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Крупный пожар охватил частный жилой дом в кузбасском городе. В ГУ МЧС по Кузбассу корреспонденту AVOKADO раскрыли подробности инцидента.

Накануне 18 июля в частном жилом доме на улице 1-я Нагорная в Беловском городском округе разгорелся пожар. Очевидцы сообщили о ЧП пожарным в 19:37 по местному времени. Тогда же на указанный адрес были отправлены 12 человек и четыре автоцистерны. К их прибытию строение горело открытым пламенем.

В результате обгорело деревянная обрешетка крыши, стены дома внутри и снаружи по всей площади, уточнили AVOKADO в ГУ МЧС по Кузбассу.

Общая площадь возгорания достигла 72 "квадрата". Предварительно, огонь возник из-за неосторожности. Специалисты завершили все работы в 19:59. Никто не пострадал.

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