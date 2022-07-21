Жилой дом загорелся под Кемеровом из-за нарушения правил безопасности

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За прошедший день в кемеровском поселке сильного обгорел жилой дом с верандой. Как сообщили AVOKADO в экстренных службах региона, пожар произошел из-за неправильного пользования электроприборами.

По данным ГУ МЧС Кузбасса, 20 июля в 12:29 поступило сообщение о возгорании на улице Школьная в поселке Новостройка под Кемеровом. К прибытию на место первого пожарного подразделения крыша жилого двухквартирного дома и веранда у его стен горели открытым пламенем. Огонь практически полностью уничтожил строения, охватив 113 "квадратов".

В результате частично обрушилась деревянная обрешетка крыши здания, а веранда уничтожена полностью, – сказали AVOKADO в ГУ МЧС по Кузбассу.

К тушению были привлечены 12 человек и четыре автоцистерны. Огонь удалось устранить к 13:00. Обошлось без пострадавших. Предварительно, ЧП возникло из-за нарушения правил технической эксплуатации электрооборудования.

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