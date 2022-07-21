Жилой дом загорелся под Кемеровом из-за нарушения правил безопасности

По данным ГУ МЧС Кузбасса, 20 июля в 12:29 поступило сообщение о возгорании на улице Школьная в поселке Новостройка под Кемеровом. К прибытию на место первого пожарного подразделения крыша жилого двухквартирного дома и веранда у его стен горели открытым пламенем. Огонь практически полностью уничтожил строения, охватив 113 "квадратов".

– В результате частично обрушилась деревянная обрешетка крыши здания, а веранда уничтожена полностью, – сказали AVOKADO в ГУ МЧС по Кузбассу.

К тушению были привлечены 12 человек и четыре автоцистерны. Огонь удалось устранить к 13:00. Обошлось без пострадавших. Предварительно, ЧП возникло из-за нарушения правил технической эксплуатации электрооборудования.