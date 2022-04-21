Жилой дом сгорел ночью в Новокузнецке

Борцы с огнем получили сигнал о серьезном пожаре на улице Логовая в Новокузнецке минувшей ночью в 1:31 по местному времени. На указанный адрес на четырех автоцистернах выехали 13 человек.
– На момент прибытия горел частный жилой дом. В результате произошло обрушение кровли здания и потолочных перекрытий. На соседнем участке у жилища обгорели стена и часть крыши, – отметили в ГУ МЧС по Кузбассу.
Общая площадь возгорания составила 70 "квадратов". Причину предстоит выяснить специалистам.
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