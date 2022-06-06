Жилой дом с хозпостройками загорелся посреди ночи в Кузбассе

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В одном из городов Кемеровской области минувшей ночью произошел серьезный пожар на частном участке. Площадь распространения огня составила 126 "квадратов".

Сигнал о пожаре в Анжеро-Судженске поступил в ГУ МЧС по Кузбассу минувшей ночью в 03:09 по местному времени. Выяснилось, что пламя объяло жилой дом, баню и хозяйственные постройки на переулке Доватора. На тушение выдвинулись четыре автоцистерны и 17 человек.

На момент прибытия горели постройки и обрешетка крыши дома по всей площади. В результате у постройки обгорели стены внутри и снаружи, а у жилого строения они закоптились, прокомментировала AVOKADO представительница ведомства.

Общая площадь составила 126 квадратных метров. Отмечается, что ликвидировать огонь удалось в 03:31. Предварительно установлено, что ЧП произошло из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печей. Никто не пострадал.

Да!
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