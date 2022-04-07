Жилище горожанки в Кузбассе пострадало из-за босоногого мужчины

Инцидент произошел вечером в Юрге. Местная жительница была дома, когда в окно ее квартиры на первом этаже прилетела бутылка, которая повредила имущество. Женщина сообщила о произошедшем правоохранителям и рассказала, что хулиган был без обуви. По такой примете злоумышленника с признаками алкогольного опьянения удалось задержать. Предварительно, 41-летний мужчина в неадекватном состоянии бросил бутылку в окно и поспешил скрыться.
"Объяснить причину своего поступка и отсутствия обуви он не смог", ‒ сообщают в пресс-службе управления Росгвардии по Кузбассу.
Для дальнейшего разбирательства и возмещения ущерба кузбассовца передали полицейским.
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