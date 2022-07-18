Жилая пятиэтажка загорелась в Прокопьевске

Сигнал о пожаре в пятиэтажном доме на проспекте Шахтеров в городе Прокопьевск поступил в ГУ МЧС по Кузбассу вчера утром в 9:24. К прибытию пожарных из окна квартиры на пятом этаже шел дым, самостоятельно опасное строение покинули 15 человек, двое из них – дети. К слову, специалисты своими силами вывели из здания еще троих граждан.

– В результате пожара в одной из квартир обгорел пол и стены, а в комнате, где вспыхнуло пламя, обгорели мебель и вещи на площади 20 "квадратов", – прокомментировали AVOKADO в экстренных службах региона.

В общей сложности к тушению были привлечены 14 огнеборцев и четыре автоцистерны. Полностью ликвидировать возгорание удалось в 10:15. Обошлось без пострадавших. Предварительная причина инцидента– оставление источника открытого горения без присмотра.