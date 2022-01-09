Жилая многоэтажка загорелась утром в Кемерове

Сигнал о возгорании поступил диспетчерам в воскресенье утром, 9 января. К тушению пожара привлекались 16 человек и пять единиц техники, на момент их прибытия из окон квартиры на четвертом этаже здания на улице Тайгинская в Кемерове шел густой дым.

– Специалисты в составе звеньев газодымозащитной службы сразу же приступили к разведке, в результате которой были спасены десять человек, – сообщили в МЧС.

В результате обгорела мебель, вещи, стены и пол на площади 19 метров квадратных. Предварительная причина возгорания – нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.