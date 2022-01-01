Жилая кемеровская пятиэтажка загорелась в новогоднюю ночью

Пожарным сигнал о происшествии поступил 01 января 2022 года в 00:12 по местному времени. По данным борцов с огнем, пламя вспыхнуло в муниципальном многоквартирном жилом доме по улице Мичурина в областном центре.

– Всего к тушению пожара от МЧС России привлекались 31 человек и 8 единиц техники, – сообщили в МЧС Кузбасса.

Возгорание удалось ликвидировать в 00:27. Информации о пострадавших не поступало.

По словам пользователей Сети, причина инцидента – салют, который залетел в окно квартиры. Девушка также указала, что в жилище никого не было.