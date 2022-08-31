Жилая девятиэтажка вспыхнула посреди дня в Новокузнецке

Одна из квартир на верхнем этаже девятиэтажного дома загорелась вчера во вторник, 30 августа, в 16:28 в Новокузнецке. Огненное ЧП произошло на улице Космонавтов, уточнили AVOKADO в ГУ МЧС по Кузбассу.

По информации ведомства, к прибытию первого подразделения из окон жилища шел дым, в подъезде наблюдалось слабое задымление. В результате в комнате обгорели мебель, вещи. Общая площадь 14 "квадратов".

К тушению пламени привлекались 11 человек и четыре единицы техник. Пожар удалось ликвидировать в 16:39. Предварительно, все произошло из-за нарушения правил техничееской эксплуатации электрооборудования. Информация о пострадавших уточняется.