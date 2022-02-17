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Жестокие убийства собак возмутили новокузнечан

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Жители южной столицы Кузбасса сняли на видео бездомное животное, над которым расправились неизвестные.

Пользователи социальных сетей из Новокузнецка выложили ролик, на котором запечатлена агония бездомной собаки. По словам жителей южной столицы Кузбасса, неизвестные устроили жестокие убийства животных в Орджоникидзевском районе.

‒ Идет убийство собак. Они валяются на улице и умирают в страшных муках, ‒ говорится в подписи к видеозаписи.

Как часто бывает в подобных случаях, комментаторы разделились на два лагеря. Некоторые пользователи возмутились действиями живодеров и отметили, что начинают опасаться за безопасность людей.

‒ Уже страшно жить становится среди таких ублюдков, ‒ высказался один из комментаторов.

Однако нашлись и те, кто заметил, что стаи бездомных собак могут нести угрозу для людей, и следует ограждать горожан от их присутствия на улицах. Однако, гуманными и законными способами.

‒ Я люблю животных, но я против одичавших стай. С ними надо бороться. Но, люди, что вы делаете?! Это убийство происходит на глазах детей, в том числе и ваших. Где же милосердие? написала пользовательница.

Напомним, власти Новокузнецка потратят на отлов бездомных животных почти 14 млн рублей.


Справка

Согласно Приказу Минрегионразвития РФ № 613 от 27.12.2011, законным способом решения проблем с бездомными животными является их отлов и доставка в приюты. Эвтаназия гуманными способами разрешена только в том случае, если зверь страдает от неизлечимого заболевания, такого как рак или бешенство.

Видео: ВКонтакте / Инцидент Кузбасс

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