Жестокие убийства собак возмутили новокузнечан

Пользователи социальных сетей из Новокузнецка выложили ролик, на котором запечатлена агония бездомной собаки. По словам жителей южной столицы Кузбасса, неизвестные устроили жестокие убийства животных в Орджоникидзевском районе.

‒ Идет убийство собак. Они валяются на улице и умирают в страшных муках, ‒ говорится в подписи к видеозаписи.

Как часто бывает в подобных случаях, комментаторы разделились на два лагеря. Некоторые пользователи возмутились действиями живодеров и отметили, что начинают опасаться за безопасность людей.

‒ Уже страшно жить становится среди таких ублюдков, ‒ высказался один из комментаторов.

Однако нашлись и те, кто заметил, что стаи бездомных собак могут нести угрозу для людей, и следует ограждать горожан от их присутствия на улицах. Однако, гуманными и законными способами.

‒ Я люблю животных, но я против одичавших стай. С ними надо бороться. Но, люди, что вы делаете?! Это убийство происходит на глазах детей, в том числе и ваших. Где же милосердие? ‒ написала пользовательница.

Напомним, власти Новокузнецка потратят на отлов бездомных животных почти 14 млн рублей.

Справка

Согласно Приказу Минрегионразвития РФ № 613 от 27.12.2011, законным способом решения проблем с бездомными животными является их отлов и доставка в приюты. Эвтаназия гуманными способами разрешена только в том случае, если зверь страдает от неизлечимого заболевания, такого как рак или бешенство.