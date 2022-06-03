Жесткое ДТП затруднило движение утром в центре Кемерова

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В Центральном районе областного центра на проезжей части произошло жесткое столкновение двух иномарок. Теперь на участке дороги образовался затор. Очевидцы поделились фото с последствиями аварии.

В Сети жители кузбасской столицы поделились кадрами с последствиями утреннего ДТП, которое произошло сегодня в пятницу, 3 июня, в центре города.

Соборная - Притомский - Октябрьский. Проезд перекрестка затруднен, уточнил автор снимков.

Судя по фотографиям, участниками аварии стали две иномарки. Можно заметить, что белая Hyundai практически полностью лишилась переднего бампера. В кемеровской ГИБДД журналисту AVOKADO уточнили, что факт ДТП зарегистрирован в базе. Со слов собеседницы, никто не пострадал. Оба водителя самостоятельно прибудут в ведомство для дальнейших разбирательств.

Фото: ВКонтакте / "Инцидент Кемерово"

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