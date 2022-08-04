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Жесткое ДТП произошло утром на кемеровском перекрестке

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В столице Кузбасса утром в четверг на дорогах города оказалось неспокойно: появилась информация о мощном столкновении двух иномарок на одном из перекрестков.

В Сети сегодня утром 4 августа появилась информация, что на пересечении ул. Терешковой и пр. Химиков произошло ДТП с участием Hond Fit и Daewoo с прицепом. В комментариях под публикацией очевидцы сказали, что в контакте якобы виноват Фит виноват водитель "японца", однако и второй участник, с его слов, "ехал не слабо".


В кемеровской ГИБДД корреспонденту AVOKADO сказали, что сигнал в ведомство поступил в 09.20 по местному времени. По предварительным данным, обошлось без пострадавших, причинен материальный ущерб.


Судя по кадрам, перед красной иномарки оказался практически уничтожен.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO писала, что ГИБДД прокомментировала столкновение автоцистерны с иномаркой в Кемерове.

Фото: ВКонтакте / "Инцидент Кемерово".

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