Жертва преступления попала под суд в Кузбассе

Инцидент, из-за которого кузбассовец стал фигурантом дела, произошел в Новокузнецком районе более года назад. Местный житель, 17-летний юноша, узнал, что его 23-летний знакомый обвиняется в угоне автомобиля. Тогда молодой человек решил воспользоваться ситуацией и заявил, что подозревает его в краже со своей машины аккумулятора и бензина. В качестве возмещения "ущерба" злоумышленник потребовал со знакомого сначала пять, а затем и десять тысяч рублей. Во время очередной встречи с вымогателем 23-летний мужчина, опасаясь избиения, нанес обидчику ножевое ранение. В результате этого правоохранители и узнали о вымогательстве.

В отношении молодых людей были возбуждены уголовные дела, которые рассмотрел суд. Старший кузбассовец отправился в колонию общего режима на пять лет, сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области. Молодому человеку, которому на момент вынесения приговора исполнилось 19 лет, назначено наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года.