Прежде всего, необходимо разобраться с тем, для каких случаев вам понадобится капсула. К примеру, если вы проводите большую часть времени в офисе, следует сделать упор на одежду для работы, создав самый разнообразный набор. Для прочих случаев также понадобятся такие комплекты, но входящие в них предметы гардероба могут быть более малочисленными. А для каких-то мероприятий создания капсул и вовсе можно избежать. Так, например, если вы редко посещаете вечеринки, то покупать несколько коктейльных платьев просто не имеет смысла.

Оставшиеся правила весьма просты. В первую очередь, в капсулу должны входить вещи, которые сочетаются друг с другом по цвету, стилю, фасону, а также принтам. Они могут быть как универсальными, так и акцентными, но базовых, разумеется, должно быть больше, так как их проще сочетать как друг с другом, так и с яркими элементами.

"Верхов" в подобных наборах должно быть больше. К примеру, на одни брюки, юбку и джинсы должно приходиться по несколько блузок, рубашек, свитеров, футболок и так далее. Связано это с тем, что окружающие в первую очередь запоминают именно верхние элементы нашего образа. Если их будет больше, никому не будет казаться, что вы бесконечно ходите в одной и той же одежде. При этом особое внимание следует уделить разноплановости и "верхов", и "низов" ради достижения все того же эффекта.

Не стоит забывать и о температурном режиме. Для лета, осени-весны и зимы капсулы должны быть разными, так как каждое из этих времен года подразумевает разные условия окружающей среды, цветовые гаммы и фактуры тканей.