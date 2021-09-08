Что такое капсула
Капсула – набор одежды, подходящий для определенного случая: работы в офисе, отпуска, спорта, походов в образовательное учреждение. Создание таких комплектов актуально не только для женщин, но также для представителей сильного пола и детей, так как это весьма удобно и позволяет избавиться от множества различных проблем. Научиться составлять капсулы может каждый, главное лишь понять основные принципы.
Как правильно составить капсульный гардероб для женщин
Прежде всего, необходимо разобраться с тем, для каких случаев вам понадобится капсула. К примеру, если вы проводите большую часть времени в офисе, следует сделать упор на одежду для работы, создав самый разнообразный набор. Для прочих случаев также понадобятся такие комплекты, но входящие в них предметы гардероба могут быть более малочисленными. А для каких-то мероприятий создания капсул и вовсе можно избежать. Так, например, если вы редко посещаете вечеринки, то покупать несколько коктейльных платьев просто не имеет смысла.
Оставшиеся правила весьма просты. В первую очередь, в капсулу должны входить вещи, которые сочетаются друг с другом по цвету, стилю, фасону, а также принтам. Они могут быть как универсальными, так и акцентными, но базовых, разумеется, должно быть больше, так как их проще сочетать как друг с другом, так и с яркими элементами.
"Верхов" в подобных наборах должно быть больше. К примеру, на одни брюки, юбку и джинсы должно приходиться по несколько блузок, рубашек, свитеров, футболок и так далее. Связано это с тем, что окружающие в первую очередь запоминают именно верхние элементы нашего образа. Если их будет больше, никому не будет казаться, что вы бесконечно ходите в одной и той же одежде. При этом особое внимание следует уделить разноплановости и "верхов", и "низов" ради достижения все того же эффекта.
Не стоит забывать и о температурном режиме. Для лета, осени-весны и зимы капсулы должны быть разными, так как каждое из этих времен года подразумевает разные условия окружающей среды, цветовые гаммы и фактуры тканей.
Начинаем подбор
Начать самостоятельное создание капсулы проще всего, подобрав первый "низ" для конкретной ситуации. К примеру, если мы составляем гардероб для офиса, за основу можно взять юбку по колено с акцентным терракотово-синим принтом. Теперь подберем несколько "верхов": голубой свитер, бежевый кардиган, белую блузу в стиле оверсайз, кофейную водолазку и так далее. Имея собранные "верха", рассмотрим варианты альтернативных "низов". Так, нам отлично подойдут коричневые брюки-трубы со стрелкой и юбка-карандаш в мелкую клетку. Проверьте, чтобы соотношение "низа" и "верха" составляло 1:3. Если каких-то предметов одежды не хватает, дополните набор.
Теперь займемся обувью и аксессуарами. Под выбранный нами комплект отлично подойдут белые сапоги-ботфорты и коричневые классические ботинки на каблучке. Если бюджет капсулы ограничен, обойтись можно сумкой в одном варианте, предпочтительно неброских цветов, например, черного и бежевого. Украшения также потребуются непритязательные: например, золотые серьги-кольца и цепочка с лаконичным медальоном.
Теперь попробуйте создать из полученного набора подходящие вам образы, соединив вещи между собой. Из подобного комплекта можно собрать как яркий, так и нюдовый лук, в зависимости от вашего настроения.
Кстати, подобные капсулы отлично подойдут не только женщинам, но и детям. Каждая мама, научившись собирать гардероб себе, сможет собрать в школу и своего ненаглядного ученика. Интересные идеи и простые правила по созданию комплектов одежды для учащихся мы изложили тут.
Источник фото:unsplash.com
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