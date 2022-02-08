Женские крики вынудили кемеровских спасателей вскрыть квартиру

Жительница столицы Кузбасса пришла в гости к своей 64-летней маме, но попасть к ней не смогла.

Закрытая дверь и крики о помощи из квартиры, напугали женщину и она тут же вызвала бригаду спасателей. Прибывшие на место сотрудники взломали дверь и проникли в помещение. Там они обнаружили пострадавшую на полу. Женщина пожаловалась на сильные боли в ногах. Спасатели передали ее сотрудникам скорой помощи.

Следом в службу спасения поступил сигнал от молодого человека, который обеспокоился о своей 86-летней бабушки. Ее дверь была заперта и она не выходила на связь. Спасатели приехали в дом, расположенный по улице Волгоградская.

– Оценив ситуацию, было принято решение проникнуть в квартиру через балкон 3 этажа при помощи штурмовой лестницы, – передают специалисты кемеровской службы спасения.

С предварительным диагнозом «инсульт», женщину передали медикам.