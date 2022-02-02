Женские крики из квартиры напугали кемеровчан

Жители Кемерова услышали крики из дома своей пожилой соседки. Они вызвали службу спасения на помощь.

Прибывшие спасатели, благодаря специальному оборудованию, проникли в дом, расположенный по ул. Гурьевская. В одной из комнат они обнаружили женщину лежавшую на полу. Врач, который находился в дежурной бригаде, не диагностировал следов травм и ушибов после осмотра пенсионерки.

— Сотрудники службы спасения подняли пострадавшую и положили ее на кровать, — передает пресс-служба учреждения.

Сама женщина поделилась, что передвигается при помощи ходунков. Идя по квартире, она потеряла равновесие и упала. Понимая, что без помощи ей не обойтись, начала звать на помощь соседей, которые и обратились в службу спасения.