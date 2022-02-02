Женские крики из квартиры напугали кемеровчан

0
Фото:  

77-летняя жительница своим криком напугала соседей и те вызвали службу спасения.

Жители Кемерова услышали крики из дома своей пожилой соседки. Они вызвали службу спасения на помощь.


Прибывшие спасатели, благодаря специальному оборудованию, проникли в дом, расположенный по ул. Гурьевская. В одной из комнат они обнаружили женщину лежавшую на полу. Врач, который находился в дежурной бригаде, не диагностировал следов травм и ушибов после осмотра пенсионерки.

— Сотрудники службы спасения подняли пострадавшую и положили ее на кровать, — передает пресс-служба учреждения.

Сама женщина поделилась, что передвигается при помощи ходунков. Идя по квартире, она потеряла равновесие и упала. Понимая, что без помощи ей не обойтись, начала звать на помощь соседей, которые и обратились в службу спасения.

Фото:  
Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/33268

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined