Женщина засудила анжеросудженских коммунальщиков за протекающие трубы

0
Фото:  

Суд удовлетворил иск жительницы Анжеро-Судженска, у которой в квартире с потолка просачивалась вода из труб. Из-за этого в помещении стояли сырость и ужасный запах.

В Анжеро-Судженске суд удовлетворил иск горожанки, которая столкнулась с неприятной проблемой: у нее в квартире на протяжении долгого времени стоит неприятных запах, а с потолка в ванной комнате сочится вода. По словам заявительницы, она неоднократно обращалась к коммунальщикам, однако те никак не решали возникшую проблему. Как оказалось, квартиру топили с верхнего этажа, где прохудилась канализационная труба.

– Затопление происходило из квартиры, расположенной этажом выше. Требовалась замена трубы водоотведения. Гражданка неоднократно обращалась в управляющую компанию с вопросом об устранении проблемы, – сообщили в областном УФССП.

Суд обязал УК заменить участок трубы водоотведения между квартирами. После вмешательства судебных приставов ремонт был проведен.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/25111

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 ООО ГК "ВСЁ про ВСЁ"Кемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined