Женщина засудила анжеросудженских коммунальщиков за протекающие трубы

В Анжеро-Судженске суд удовлетворил иск горожанки, которая столкнулась с неприятной проблемой: у нее в квартире на протяжении долгого времени стоит неприятных запах, а с потолка в ванной комнате сочится вода. По словам заявительницы, она неоднократно обращалась к коммунальщикам, однако те никак не решали возникшую проблему. Как оказалось, квартиру топили с верхнего этажа, где прохудилась канализационная труба.

– Затопление происходило из квартиры, расположенной этажом выше. Требовалась замена трубы водоотведения. Гражданка неоднократно обращалась в управляющую компанию с вопросом об устранении проблемы, – сообщили в областном УФССП.

Суд обязал УК заменить участок трубы водоотведения между квартирами. После вмешательства судебных приставов ремонт был проведен.