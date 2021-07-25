Женщина за рулем авто в Кемерове протаранила качели с ребенком

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В социальных сетях жители Кемерова сообщили о выехавшей на детскую площадку машине. В городской ГИБДД редакции AVOKADO рассказали подробности инцидента.

Согласно данным свидетелей, инцидент произошел в Кемерове во дворе дома по Ленинградскому проспекту. Как сообщается, девушка за рулем легкового автомобиля сдавала назад и выехала на детскую площадку. В результате машина врезалась в качели, на которых в этот момент находились дети. По словам очевидцев, с места происшествия был госпитализирован один ребенок.


Пользователи также поделились фотографиями с места событий в Сети.

В ГИБДД по городу Кемерово журналисту AVOKADO сообщили, что авария произошла 24 июля в 19:12 в дворе дома № 25 по Ленинградскому проспекту. По данным правоохранителей, за рулем иномарки находилась женщина 1955 года рождения, которая, предварительно, двигалась задним ходом по дворовой территории и наехала на качели.


В ведомстве отметили, что на конструкции в это время находился лишь один ребенок - девочка в возрасте восьми лет. Она получила травмы, ей назначено амбулаторное лечение.


ГИБДД Кемерова напоминает, что водителям следует быть внимательными при движении по проезжей части, а также выполнении маневров на дворовой территории, чтобы избежать возможных инцидентов, которые могут привести к серьезным последствиям.

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