Женщина выбросила щенков на свалку в Кемерове

Кемеровчане сообщили, что нашли в мусоре на улице Рекордной щенков. По словам горожан, животных туда подбросила неизвестная, подъехавшая к свалке на автомобиле. Всего щенков, как отметили жители регионального центра, порядка семи.

‒ Женщина приехала на машине и оставила малышей, кто может приютить бедных щенков помогите, ‒ обратились к пользователям Сети кемеровчане.

Комментаторы возмутились поведением "хозяйки" животных и предположили, что с наступлением холодов щенки могут погибнуть. Также кузбассовцы отметили, что подобные действия приводят к росту числа бездомных собак, на которых затем жалуются горожане.