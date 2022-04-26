Женщина в золотисто-коричневой куртке бесследно исчезла в Кузбассе

В городе Анжеро-Судженск бесследно исчезла 44-летняя Жанна Александровна Макарова (Халекова). По предварительным данным поисковиков, в день пропажи женщина была в золотисто-коричневой куртке и имела при себе светло-бежевую сумку.

Отмечается, что о ее местоположении ничего не известно с минувших выходных, а именно с воскресенья, 24 апреля. Приметы: рост 168 сантиметров, худощавое телосложение, волосы русые мелированные, глаза зеленые.

Если вам что-либо известно о том, где находится женщина, свяжитесь с поисковиками по телефону 8-800-700-54-52 или позвоните по номеру 112.