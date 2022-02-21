Женщина в зеленой куртке бесследно исчезла в кузбасском городе

По данным поискового отряда, 44-летняя Светлана Николаевна Иванова (Макейчик) пропала на минувшей неделе в пятницу, 18 января, с тех пор ее местонахождение остается неизвестным.

Приметы пропавшей: рост 160 см, плотное телосложение, каштановые волосы, каре-зеленые глаза. Предположительно, была одета в зеленую куртку, черные штаны, черные укороченные сапоги и шапку серо-зеленого цвета.

Если вам что-либо известно о том, где Светлана из Топков находится сейчас, сообщите по телефону 8-800-700-54-52 либо 112.