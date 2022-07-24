Женщина в спортивной кофте пропала в Кузбассе

Согласно данным поисковиков, 31-летняя Савинцева (Попова) Анна Олеговна 21 июля вышла из дома в неизвестном направлении и с тех пор информация о ее местонахождении не поступала.

Приметы жительницы поселка Спиченково: рост 170 см, худощавое телосложение, русые волосы, карие глаза. Когда ее видели в последний раз, была одета в спортивную кофту молочного цвета, розовые шорты, темно-синие туфли-балетки.

Если вам что-либо известно о том, где Анна находится сейчас, сообщите об этом по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.