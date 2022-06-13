Женщина в синей шапке пропала без вести в кузбасском лесу

В минувшую субботу, 11 июня, в деревне Инюшка в Беловском районе Кемеровской области пропала 68-летняя Нина Дмитриевна Боровкова (Филиппова), о чем рассказали в "Лизе Алерт".

Приметы: рост 172 см, худощавого телосложения, темно-русые волосы, зеленые глаза. В день, когда она направилась в лес, была одета в светло-серую кофту, черные спортивные штаны, резиновые сапоги, синюю шапку, с собой взяла черный рюкзак.

Если вам что-либо известно о том, где Нина находится сейчас, сообщите об этом по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.