Женщина в серебристой ветровке пропала без вести в Новокузнецке

По данным добровольцев ПСО "Лиза Алерт", местоположение Верченевой Натальи Викторовны остается неизвестным с 12 августа. Она может находиться в Новокузнецке.
Приметы пропавшей: рост 170 см, худощавое телосложение, светло-русые волосы, серые глаза. Предположительно, была одета в ветровку серебристого цвета, оранжевую футболку, серые джинсы, туфли серебристого цвета.
Если вам что-либо известно о том, где Наталья находится сейчас, сообщите об этом по телефонам 8-800-700-54-52 либо 112.
Фото: ПСО "Лиза Алерт"
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