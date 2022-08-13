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Женщина в серебристой ветровке пропала без вести в Новокузнецке

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Фото:  

Кузбасские волонтеры начали поиски 49-летней женщины, пропавшей 12 июля 2022 года в Новокузнецке.

По данным добровольцев ПСО "Лиза Алерт", местоположение Верченевой Натальи Викторовны остается неизвестным с 12 августа. Она может находиться в Новокузнецке.


Приметы пропавшей: рост 170 см, худощавое телосложение, светло-русые волосы, серые глаза. Предположительно, была одета в ветровку серебристого цвета, оранжевую футболку, серые джинсы, туфли серебристого цвета.


Если вам что-либо известно о том, где Наталья находится сейчас, сообщите об этом по телефонам 8-800-700-54-52 либо 112.

Фото: ПСО "Лиза Алерт"

Да!
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