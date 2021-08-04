Женщина в Кузбассе попала под статью за незаконное присвоение средств приемных детей

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В Кемеровской области возбуждено уголовное дело в отношении приемной матери, которая сняла со счетов детей 630 тыс. рублей.

60-летняя жительница Тяжинского района подозревается в преступлении по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере). По данным СК, приемная мать присвоила крупную сумму денег, принадлежавших детям.

— Деньги женщина сняла, не имея на то законных оснований, и потратила их на собственные нужды, — рассказали в областном СУ СКР.

Кроме того, следователи ищут сотрудника органа опеки, который помог злоумышленнице осуществить задуманное.


В настоящее время уголовное дело расследуется, подозреваемая вину признала и пытается возместить нанесенный ущерб.

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