Женщина в Кузбассе попала под статью за незаконное присвоение средств приемных детей

60-летняя жительница Тяжинского района подозревается в преступлении по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере). По данным СК, приемная мать присвоила крупную сумму денег, принадлежавших детям.
— Деньги женщина сняла, не имея на то законных оснований, и потратила их на собственные нужды, — рассказали в областном СУ СКР.
Кроме того, следователи ищут сотрудника органа опеки, который помог злоумышленнице осуществить задуманное.
В настоящее время уголовное дело расследуется, подозреваемая вину признала и пытается возместить нанесенный ущерб.
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