Женщина в куртке и шлепанцах бесследно исчезла в Кузбассе

Как сообщили в ПСО "Лиза Алерт", с 20 апреля о местонахождении Гринцевой (Шериной) Евгении Юрьевны из поселка Рудниковый в Ленинске-Кузнецком районе ничего неизвестно.

Особые приметы пропавшей: рост 175 см, нормальное телосложение, темно-русые волосы, карие глаза. На ней была надета куртка бежевого цвета, серые штаны, черные шлепанцы.

Если вам что-либо известно о том, где находится женщина, свяжитесь с поисковиками по телефону 8-800-700-54-52 или позвоните по номеру 112.