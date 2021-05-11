Женщина с родинкой на щеке бесследно исчезла в Кузбассе

Поисковики отряда "Лиза Алерт" сообщили в соцсетях о исчезновении Переваловой (Ваниной, Усачевой) Ирины Николаевны 1984 года рождения, проживающей в Таштагольском районе. Отмечается, что женщина пропала 28 апреля и с того времени информации о ее месте пребывания нет.

Приметы горожанки: рост 165 см, худощавое телосложение, темно-русые волосы, карие глаза. Также на ней были надеты серая кофта, синие джинсы, черные туфли. На правой щеке есть родинка.

Всех, кто владеет сведениями о возможном местонахождении пропавшей, волонтеры просят позвонить по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.