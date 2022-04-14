Женщина с ребенком пропала без вести в Кемерове

Баталова Екатерина Сергеевна 1990 года рождения и Баталов Артем 2014 года рождения пропали без вести в Кемерове. Их местонахождение остается неизвестным с 11 апреля текущего года.

Рост пропавшей женщины составляет 165 сантиметров, телосложение худощавое, волосы каштанового цвета. Глаза зеленые. Была одета в черный кожаный плащ и синие джинсы.

Рост мальчика ‒ 120 сантиметров, телосложение худощавое. Волосы черные, глаза карие. На ребенке был спортивный костюм.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о возможном местонахождении кемеровчан, волонтеры просят позвонить по номерам 8-800-700-54-52 или 112.

Также продолжаются поиски 83-летней жительницы Новокузнецка.