Женщина с ребенком пропала без вести в Кемерове

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Волонтеры сообщили о начале поисков жительницы кузбасской столицы и семилетнего мальчика.

Баталова Екатерина Сергеевна 1990 года рождения и Баталов Артем 2014 года рождения пропали без вести в Кемерове. Их местонахождение остается неизвестным с 11 апреля текущего года.


Рост пропавшей женщины составляет 165 сантиметров, телосложение худощавое, волосы каштанового цвета. Глаза зеленые. Была одета в черный кожаный плащ и синие джинсы.


Рост мальчика ‒ 120 сантиметров, телосложение худощавое. Волосы черные, глаза карие. На ребенке был спортивный костюм.


Всех, кто обладает какой-либо информацией о возможном местонахождении кемеровчан, волонтеры просят позвонить по номерам 8-800-700-54-52 или 112.


Также продолжаются поиски 83-летней жительницы Новокузнецка.

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