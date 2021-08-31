Женщина с пистолетом открыла стрельбу во дворе дома в Новокузнецке

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Накануне в южной столице Кузбасса две женщины устроили драку на глазах маленьких детей, у одной из них оказался пистолет. В ГУ МВД по региону рассказали Avoka.do подробности инцидента.

Инцидент произошел 30 августа в Заводском районе Новокузнецка на улице Климасенко. Во дворе жилого дома между двумя горожанками возник конфликт. Все переросло в угрозы пистолетом, драку и стрельбу. Стражи порядка получили соответствующий сигнал в 19:30.


Очевидцы поделились в соцсетях кадрами с места происшествия. Свидетелями ссоры стали также и маленькие дети. Как оказалось, одна из женщин была вооружена пневматическим пистолетом. По информации областного ГУ МВД, обе женщины были пьяны, а конфликт произошел на бытовой почве. Обошлось без пострадавших.


Между тем горожане отметили, что спустя час после задержания агрессивную женщину отпустили.


В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, также начата проверка, после которой правоохранители примут решение.

Видео: Новокузнецк ОНЛАЙН
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