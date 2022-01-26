Женщина с открытой формой туберкулеза скрывалась от врачей в Кузбассе

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Жительница одного из городов Кемеровской области, болея открытой формой туберкулеза, отказывалась от лечения и посещала людные места. В дело вмешался суд.

Женщина состояла на диспансерном учете в Гурьевской районной больнице с выявленным туберкулезом легких в открытой форме. От диспансеризации гурьевчанка, однако, отказалась. При этом женщина свободно передвигалась по городу и за его пределами, посещала места массового скопления людей, тем самым создавая угрозу их заражения туберкулезом. Медучреждение обратилось в суд с иском о принудительной госпитализации пациентки.


Требования были удовлетворены, однако гурьевчанка скрылась от судебных приставов. Вычислить местонахождение женщины удалось лишь с помощью ее сестры, сообщают в пресс-службе УФССП РФ по Кемеровской области.


Правоохранители доставили гражданку в диспансер, где ей предстоит пройти полный курс лечения.

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