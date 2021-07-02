Женщина с ножом ограбила фармацевта в Кемерове

К полицейским в Ягуновском обратилась горожанка, которая сообщила о том, что стала жертвой вооруженного нападения прямо на рабочем месте – в аптеке.

Женщина пояснила, что на нее напала одна из посетительниц: пришедшая горожанка дождалась, пока помещение покинут все клиенты и достала из пакета нож, которым пригрозила заявительнице. Злоумышленница потребовала открыть кассу – из нее ей удалось забрать 3 500 рублей. Также она заставила свою жертву отдать кольцо. С краденным она скрылась. Общая сумма ущерба составила более 30 тысяч рублей.

Подозреваемую оперативно задержали. Оказалось, что к совершению преступления причастна 41-летняя жительница одного из кузбасских поселков. К тому моменту она уже успела потратить деньги из кассы, однако ювелирное украшение находилось при ней – его изъяли и передали обратно владелице.

В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по статье о разбое. Ей грозит до 10 лет заключения в местах лишения свободы.