Женщина с красными волосами бесследно исчезла в Кузбассе

В кузбасском городе Осинники волонтеры приступили к поискам 74-летней Людмилы Тимофеевой, которая в минувший четверг, 9 июня, ушла в неизвестном направлении и до сих пор не вернулась.

По данным поисковиков, в день исчезновения на женщине была черная футболка, зеленые камуфляжные штаны и черного цвета сапоги. Приметы: рост 150 сантиметров, нормальное телосложение, темно-красные волосы, голубые глаза.

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