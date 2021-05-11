Женщина с диагнозом COVID-19 скончалась за прошедшие сутки в Кузбассе

По состоянию на вторник, 11 мая, в Кузбассе зарегистрирован один новый смертельный случай от заражения COVID-19.

— У женщины 1948 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Она приехала в Кузбасс из Челябинской области, — сообщили в оперштабе Кузбасса.

Также стало известно о 60 новых случаях заражения, которые были выявлены в регионе. 59 жителей Кузбасса смогли побороть вирус и покинули стены больниц.

Медики выписали 34 549 людей, а еще 624 продолжают получать лечение. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1594 человек. С начала пандемии 685 заболевших не смогли пережить встречу с COVID-19.