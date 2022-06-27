Женщина с черным пакетом пропала без вести в Кузбассе

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Волонтеры начали поиски 65-летней женщины из города Прокопьевск в Кемеровской области.

В начале лета 6 июня Наталья Марсонова Гурлебаус (Гумерова) ушла из дома и с тех пор о ее местонахождении ничего неизвестно. К поискам 65-летней прокопчанки подключились волонтеры ПСО "Лиза Алерт".


Приметы пропавшей: рост 168 см, плотного телосложения, волосы черные с проседью. Была одета в сиреневую куртку, черные брюки, черные полуботинки и серую вязаную шапку. С собой у нее был пакет черного цвета. Отмечается, что женщина нуждается в помощи медиков.


Если вам что-либо известно о том, где Наталья находится сейчас, сообщите по телефону 8-800-700-54-52 либо 112. В сводке указано, что требуется помощь волонтеров.

Фото: ПСО "Лиза Алерт"

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