Женщина с черным пакетом пропала без вести в Кузбассе

В начале лета 6 июня Наталья Марсонова Гурлебаус (Гумерова) ушла из дома и с тех пор о ее местонахождении ничего неизвестно. К поискам 65-летней прокопчанки подключились волонтеры ПСО "Лиза Алерт".

Приметы пропавшей: рост 168 см, плотного телосложения, волосы черные с проседью. Была одета в сиреневую куртку, черные брюки, черные полуботинки и серую вязаную шапку. С собой у нее был пакет черного цвета. Отмечается, что женщина нуждается в помощи медиков.

Если вам что-либо известно о том, где Наталья находится сейчас, сообщите по телефону 8-800-700-54-52 либо 112. В сводке указано, что требуется помощь волонтеров.