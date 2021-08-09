Женщина родила двойню после тройни в кузбасском медучреждении

0
Фото:  

Жительница Кемеровской области, оказавшись в роддоме спустя 7 лет после появления на свет тройни, родила еще и близняшек.

Роды проходили в Кузбасской областной детской клинической больнице. Сообщение о рождении девочек-близнецов появилось в Instagram-аккаунте учреждения. В нем же сотрудники медорганизации, обращаясь к маме, поздравили ее с рождением двойни и пожелали счастья всей семье, состоящей к настоящему времени из родителей, двух мальчиков и трех девочек.


К публикации медиков также была прикреплена и видеозапись. На ней героиня поста сама рассказывает о своей беременности. В речи она пояснила, что оба случая были самостоятельными - зачатия произошли без обращения к экстракорпоральному оплодотворению (вспомогательная репродуктивная технология, к которой чаще всего прибегают при бесплодии). Аналогично роды как первый, так и второй разы проходили в одном и том же медучреждении.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/27875

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined