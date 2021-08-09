Женщина родила двойню после тройни в кузбасском медучреждении

Роды проходили в Кузбасской областной детской клинической больнице. Сообщение о рождении девочек-близнецов появилось в Instagram-аккаунте учреждения. В нем же сотрудники медорганизации, обращаясь к маме, поздравили ее с рождением двойни и пожелали счастья всей семье, состоящей к настоящему времени из родителей, двух мальчиков и трех девочек.

К публикации медиков также была прикреплена и видеозапись. На ней героиня поста сама рассказывает о своей беременности. В речи она пояснила, что оба случая были самостоятельными - зачатия произошли без обращения к экстракорпоральному оплодотворению (вспомогательная репродуктивная технология, к которой чаще всего прибегают при бесплодии). Аналогично роды как первый, так и второй разы проходили в одном и том же медучреждении.