Женщина потеряла сознание на улице Новокузнецка

У женщины внезапно ухудшилось самочувствие, на что она пожаловалась находившимся по близости в служебной машине спасателям. В один момент новокузнечанка потеряла сознание, у нее не прослеживались пульс и дыхание. Специалисты завели ее в ближайшее здание и вызвали скорую помощь.
— Спасатели <...> немедленно приступили к реанимационным действиям, которые проводились в течение 40 минут, — рассказали в городском Управлении по защите населения и территории.
Прибывшие на вызов медики скорой помощи забрали женщину в больницу.
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