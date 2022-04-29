Женщина пострадала в утреннем ДТП на кемеровском перекрестке

По данным собеседницы, сигнал об аварии на пересечении ул. Серебряный бор с ул. Институтской поступил в ведомство сегодня утром в 6:55 по местному времени. Предварительно, водитель Chevrolet при повороте налево не уступил дорогу автомобилю ВАЗ, который двигался на встречу, чем спровоцировал столкновение.

– Помощь медиков потребовалась пассажирке машины ВАЗ. Диагноз неизвестен, – уточнили в кемеровской ГИБДД.

Сейчас стражи закона устанавливают все обстоятельства случившегося. По итогам проверки будет принято решении в соответствии с законодательством.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что утреннее ДТП парализовало движение на оживленном кемеровском перекрестке