+7 (3842) 75-55-55
info@avoka.do

Женщина пострадала в утреннем ДТП на кемеровском перекрестке

0
Фото:  

В кемеровской ГИБДД журналисту интернет-редакции AVOKADO оперативно раскрыли подробности по утреннему ДТП на оживленном участке дороги. Известно, что помощь медиков потребовалась женщине.

По данным собеседницы, сигнал об аварии на пересечении ул. Серебряный бор с ул. Институтской поступил в ведомство сегодня утром в 6:55 по местному времени. Предварительно, водитель Chevrolet при повороте налево не уступил дорогу автомобилю ВАЗ, который двигался на встречу, чем спровоцировал столкновение.

– Помощь медиков потребовалась пассажирке машины ВАЗ. Диагноз неизвестен, – уточнили в кемеровской ГИБДД.

Сейчас стражи закона устанавливают все обстоятельства случившегося. По итогам проверки будет принято решении в соответствии с законодательством.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что утреннее ДТП парализовало движение на оживленном кемеровском перекрестке

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/35885

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined