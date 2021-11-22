Женщина пострадала в ДТП у кемеровского рынка

В воскресенье, 21 ноября, около 14:50 в городе Кемерово на улице Тухачевского, 50/5 – около рынка "Сотка" – столкнулись иномарка и отечественная машина. Очевидец поделился в соцсетях видео с последствиями.

В ГИБДД уточнили, что виноват в происшествии водитель советской машины, который выезжал с территории крупной торговой точки.

– Предварительно, водитель LADA Granta, двигаясь со стороны рынка, решил выехать на перекрестке на запрещающий знак светофора, чем спровоцировал столкновение с Nissan. В результате 47-летнюю пассажирку "Гранты" увезли в больницу, – рассказали редакции интернет-журнала AVOKADO в ГИБДД Кемерова.

Пострадавшей назначено стационарное лечение. Судя по кадрам из социальных сетей, машины получили значительные повреждения.