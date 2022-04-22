Женщина пострадала в ДТП с уличным фонарем в Кемерове

Серьезное ДТП произошло сегодня около 10:00 на проспекте Ленина,55. Сообщается, что 32-летний водитель "Нексиа" при попытке увернуться от столкновением с другой машиной въехал в опору освещения. В результате инцидента пострадала пассажир иномарки.
– В больницу доставлена женщина 1976 года рождения, – уточнили AVOKADO в кемеровской ГИБДД.
Обстоятельства произошедшего уточняются. Известно, что медицинское освидетельствование автомобилиста не проводилась, поскольку признаки алкогольного опьянения отсутствовали.
Фото: ВКонтакте / "Инцидент Кемерово"
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