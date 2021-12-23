Женщина пострадала в ДТП с двумя иномарками на кузбасской трассе

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Минувшим днем на одной из кузбасских трасс произошло ДТП с участием двух иномарок. После аварии медики госпитализировали женщину.

Сигнал о происшествии на 53 километре автомагистрали Кемерово – Ленинск-Кузнецкий поступил спасателям накануне в среду, 22 декабря. Об этом представители ГКУ "Агентство по защите населения и территории Кузбасса" сообщили в своем Instagram-аккаунте.


Оказалось, что водитель автомобиля Volkswagen Polo не справилась с управлением, в результате чего влетела в указатель, а после столкнулась с иномаркой такой же марки, которая двигалась по встречной полосе.


В результате ДТП женщина получила травмы легкой степени тяжести. Пострадавшая передана медикам.

Фото: ГКУ "Агентство по защите населения и территории Кузбасса"

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