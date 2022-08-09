Женщина пострадала в ДТП на центральной улице Новокузнецка

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В южной столице Кузбасса произошла автоавария, в которой пострадала водитель одной из машин.

Новокузнечане поделились в социальных сетях роликом, на который попали разбитые в ДТП иномарки. Судя по кадрам, оба автомобиля получили серьезные повреждения, а одно из транспортных средств почти вылетело за пределы проезжей части.


В кузбасской Госавтоинспекции журналисту AVOKADO рассказали, что инцидент произошел на улице Кирова накануне днем, 8 августа. Водитель автомобиля Nissan, 35-летняя женщина, двигалась в направлении улицы Запорожской. При повороте налево она не предоставила преимущество встречному транспорту и столкнулась с машиной Kia, также под управлением 35-летней женщины. От удара Kia вылетела на бордюр.


В результате автоаварии водитель Nissan получила травмы, ей было назначено амбулаторное лечение, рассказали корреспонденту AVOKADO правоохранители.


Госавтоинспекция Кемеровской области напоминает водителям о необходимости предоставлять преимущество транспортным средствам, имеющим преимущество при проезде перекрестка.

Фото: ВКонтакте / ЧП|ДТП Новокузнецк

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