Женщина пострадала при столкновении двух иномарок возле кемеровской "кадетки"

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Молодой автолюбитель спровоцировал ДТП на перекрестке напротив кемеровской "кадетки". В результате столкновения в больницу попала 59-летняя пассажирка иномарки, рассказали редакции AVOKADO в местных правоохранительных органах.

Дорожное происшествие произошло накануне в 15:20 на пересечении проспектов Московского и Ленинградского в городе Кемерово. Видеозапись с места события очевидцы разместили в сообществе в социальной сети.


Из кадров следует, что дорогу в районе перекрестка напротив Президентского Кадетского Училища не поделили две легковушки. В ОГИБДД областного центра корреспонденту AVOKADO рассказали подробности столкновения.

28-летний водитель машины Ford Focus на регулируемом перекрестке при повороте не уступил дорогу Chevrolet Lacetti, чем спровоцировал столкновение. В результате ДТП травмы получила 59-летняя пассажирка первого авто, – прокомментировали инцидент в ведомстве.

Отмечается, что после аварии женщина попала в больницу, где ей назначили амбулаторное лечение. Сейчас специалистам предстоит установить сумму ущерба, который был нанесен в результате произошедшего.

Видео: ВКонтакте / "Инцидент Кузбасс"

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