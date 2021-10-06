Дорожное происшествие произошло накануне в 15:20 на пересечении проспектов Московского и Ленинградского в городе Кемерово. Видеозапись с места события очевидцы разместили в сообществе в социальной сети.

Из кадров следует, что дорогу в районе перекрестка напротив Президентского Кадетского Училища не поделили две легковушки. В ОГИБДД областного центра корреспонденту AVOKADO рассказали подробности столкновения.

– 28-летний водитель машины Ford Focus на регулируемом перекрестке при повороте не уступил дорогу Chevrolet Lacetti, чем спровоцировал столкновение. В результате ДТП травмы получила 59-летняя пассажирка первого авто, – прокомментировали инцидент в ведомстве.

Отмечается, что после аварии женщина попала в больницу, где ей назначили амбулаторное лечение. Сейчас специалистам предстоит установить сумму ущерба, который был нанесен в результате произошедшего.