Женщина попала под машину на трамвайной остановке в Новокузнецке

Согласно снимкам, опубликованным в социальных сетях, на асфальте около трамвайных путей лежит человек, а недалеко остановился легковой автомобиль. Очевидцы сообщают, что пострадавшей оказалась женщина. Автомобиль совершил на нее наезд, когда та переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора. Отмечается, что инцидент произошел на трамвайной остановке Климасенко.

В пресс-службе УГИБДД по Кемеровской области журналисту AVOKADO рассказали, что в настоящее время обстоятельства ДТП уточняются.