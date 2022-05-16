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Женщина попала под колеса иномарки в Новокузнецке

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Жители южной столицы Кузбасса сообщили о ДТП с участием пешехода. Правоохранители прокомментировали ситуацию журналисту AVOKADO.

Накануне, 15 мая, новокузнечане сообщили в социальных сетях, что на одной из улиц города автомобиль наехал на женщину. Очевидцы отметили, что инцидент произошел на пешеходном переходе.

‒ Вообще на дорогу не смотрят. Ведь дети же ходят со школ домой. Это жутко конечно, ‒ высказались горожане в Сети.

Корреспондент AVOKADO обратился за подробностями в УГИБДД по Кузбассу. Правоохранители рассказали, что ДТП случилось 14 мая на проспекте Запсибовцев. Водитель Mitsubishi Lancer, 47-летняя женщина, совершила наезд на 43-летнюю горожанку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход была травмирована, рассказали сотрудники региональной ГИБДД журналисту AVOKADO.


Госавтоинспекция Кузбасса напоминает водителям о необходимости соблюдения ПДД. При приближении к пешеходному переходу автомобилистам следует быть особенно внимательными и осторожными.

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