Женщина попала под колеса иномарки в Новокузнецке

Накануне, 15 мая, новокузнечане сообщили в социальных сетях, что на одной из улиц города автомобиль наехал на женщину. Очевидцы отметили, что инцидент произошел на пешеходном переходе.

‒ Вообще на дорогу не смотрят. Ведь дети же ходят со школ домой. Это жутко конечно, ‒ высказались горожане в Сети.

Корреспондент AVOKADO обратился за подробностями в УГИБДД по Кузбассу. Правоохранители рассказали, что ДТП случилось 14 мая на проспекте Запсибовцев. Водитель Mitsubishi Lancer, 47-летняя женщина, совершила наезд на 43-летнюю горожанку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход была травмирована, рассказали сотрудники региональной ГИБДД журналисту AVOKADO.

Госавтоинспекция Кузбасса напоминает водителям о необходимости соблюдения ПДД. При приближении к пешеходному переходу автомобилистам следует быть особенно внимательными и осторожными.