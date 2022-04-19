Женщина поощрит в 30 000 рублей за поиски пропавшего на кемеровской трассе кота

Женщина обратилась в редакцию VSE42.Ru с просьбой рассказать о пропаже ее кота.

Она ехала в ночное время по трассе и остановившись на отдых, животное сбежало.

– Незаметно сбежал из машины на светофоре, где идут ремонтные работы трассы. Вернулись в течение часа, кота не нашли, – сказала собеседница.

Предположительно кот может находиться в районе 140-210 км трассы Р-255 "Сибирь" в сторону Новосибирска, недалеко от Юрги, Старого Шалая и Болотного.

Тому, кто найдет пропавшего Васю, именно такая у животного кличка, женщина заплатит вознаграждение 30 000 рублей.

Можно обращаться по телефону 8-952-688-86-62 (желательно WhatsApp).