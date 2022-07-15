Женщина получила травму на горе Зеленой в Шерегеше

Инцидент произошел на горе Зеленой в Шерегеше. Как рассказали журналисту AVOKADO в пресс-службе Агентства по защите населения и территории Кузбасса, во время прогулки по сектору "А" женщина оступилась на каменистой местности и упала. В результате падения она получила перелом ноги.

На место прибыли спасатели. Они оказали пострадавшей первую помощь, а затем перенесли на носилках до автомобиля "скорой" и передали медикам.