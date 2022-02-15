Женщина получила перелом таза в серьезном ДТП на кузбасской трассе

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В Кемеровской области в результате одиночной аварии женщина получила серьезные увечья, из-за которых была экстренно госпитализирована в одну из местных больниц.

Серьезное ДТП произошло в воскресенье, 13 февраля, на 91-м километре трассы Кемерово-Новокузнецк. По данным спасателей, в результате аварии травмировалась женщина, которая находилась за рулем легковушки.


Установлено, что пострадавшая не справилась с управлением транспорта, из-за чего влетела в препятствие, после чего машина опрокинулась на бок. По предварительным данным, врачи диагностировали у нее перелом костей таза, сотрясение головного мозга и ушиб головы. Сейчас водитель получает лечение в стенах медицинского учреждения.


Судя по кадрам, для автомобиля урон оказался критичным, поскольку у него вылетело лобовое стекло, практически полностью оказался уничтожен передний бампер, а крыша "вмялась" в салон.

Фото: Instagram / Агентство по защите населения

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