Женщина получила перелом таза в серьезном ДТП на кузбасской трассе

Серьезное ДТП произошло в воскресенье, 13 февраля, на 91-м километре трассы Кемерово-Новокузнецк. По данным спасателей, в результате аварии травмировалась женщина, которая находилась за рулем легковушки.

Установлено, что пострадавшая не справилась с управлением транспорта, из-за чего влетела в препятствие, после чего машина опрокинулась на бок. По предварительным данным, врачи диагностировали у нее перелом костей таза, сотрясение головного мозга и ушиб головы. Сейчас водитель получает лечение в стенах медицинского учреждения.

Судя по кадрам, для автомобиля урон оказался критичным, поскольку у него вылетело лобовое стекло, практически полностью оказался уничтожен передний бампер, а крыша "вмялась" в салон.