Женщина погибла в реке под Новокузнецком на глазах семьи

По данным следователей, в день трагедии 40-летняя женщина находилась на берегу реки Кондома вместе с мужем и несовершеннолетними детьми. Компанию им также составляли еще две семьи из города Киселевска. Установлено, что отдыхающие употребляли спиртное и в какой-то момент мать двоих детей, находясь в состоянии опьянения, решила искупаться в реке и, отплыв от берега, утонула.

В СУ СК по Кемеровской области уточнили, что берег не был оборудован для купания, однако соответствующие предупреждающие таблички отсутствовали.

В настоящее время сотрудники СК проводят доследственную проверку. Выясняются все обстоятельства произошедшего.