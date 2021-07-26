Женщина погибла в реке под Новокузнецком на глазах семьи

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В реке на территории Новокузнецкого района скончалась женщина, которая отдыхала на берегу вместе с семьей.

По данным следователей, в день трагедии 40-летняя женщина находилась на берегу реки Кондома вместе с мужем и несовершеннолетними детьми. Компанию им также составляли еще две семьи из города Киселевска. Установлено, что отдыхающие употребляли спиртное и в какой-то момент мать двоих детей, находясь в состоянии опьянения, решила искупаться в реке и, отплыв от берега, утонула.


В СУ СК по Кемеровской области уточнили, что берег не был оборудован для купания, однако соответствующие предупреждающие таблички отсутствовали.


В настоящее время сотрудники СК проводят доследственную проверку. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

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