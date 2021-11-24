Женщина погибла в лобовом ДТП на кузбасской трассе

Сегодня в среду, 24 ноября, около 7:10 по местному времени на 126-м километре автодороги Ленинск-Кузнецкий – Прокопьевск – Новокузнецк – Междуреченск не поделили дорогу транспортные средства, что привело к столкновению на высокой скорости и обернулось гибелью 35-летней женщины и травмированием предполагаемой виновницы.

– По предварительной информации водитель Toyota Vitz не учел погодные и дорожные условия, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Nissan Diesel, – прокомментировали интернет-журналу AVOKADO в ГИБДД Кузбасса.

51-летняя водитель японской иномарки получила множественные травмы. Медики госпитализировали женщину. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.