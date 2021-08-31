Женщина погибла под колесами автомобиля в Новокузнецке

Накануне вечером в 17:30 по местному времени в южной столице Кемеровской области произошла авария, в результате которой погиб пешеход. Из информации, предоставленной корреспонденту интернет-журнала AVOKADO сотрудником УГИБДД Кузбасса, следует, что автолюбитель за рулем Toyota Camry сбил 57-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемой "зебре".

– От полученных травм пострадавшая скончалась на месте до прибытия бригады медиков, – указали в ведомстве.

Транспортным средством управлял мужчина 45 лет, он был трезв. Обстоятельства и причины произошедшего в ходе проверки предстоит установить стражам порядка.