Женщина погибла под колесами автомобиля в Новокузнецке

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В Новокузнецке автомобилист совершил наезд на пешехода. От полученных травм женщина скончалась на месте. Подробности смертельного инцидента корреспонденту редакции AVOKADO сообщили в УГИБДД Кузбасса.

Накануне вечером в 17:30 по местному времени в южной столице Кемеровской области произошла авария, в результате которой погиб пешеход. Из информации, предоставленной корреспонденту интернет-журнала AVOKADO сотрудником УГИБДД Кузбасса, следует, что автолюбитель за рулем Toyota Camry сбил 57-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемой "зебре".

– От полученных травм пострадавшая скончалась на месте до прибытия бригады медиков, – указали в ведомстве.

Транспортным средством управлял мужчина 45 лет, он был трезв. Обстоятельства и причины произошедшего в ходе проверки предстоит установить стражам порядка.

Instagram / ЧП|ДТП Новокузнецк

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